Vaccini, l’Unione Europea ha fatto causa ad AstraZeneca

La Commissione europea ha aperto una procedura legate contro AstraZeneca per quanto riguarda i contratti firmati sulle consegne delle dosi di vaccino anti Covid. Secondo la Commissione alcune parti del contratto non sarebbero state rispettate.

“I termini non sono stati rispettati e l’azienda non può garantire la consegna puntuale delle dosi. Noi vogliamo assicurarci una consegna rapida, la Commissione ha avviato quest’azione legale per conto proprio e dei 27 Stati membri”, queste le parole del portavoce per la Salute, Stefan de Keersmaecker.