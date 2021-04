Coronavirus nel mondo oggi 28 aprile, oltre 3 mila morti in India

Salgono i decessi giornalieri in India, dopo il record di casi positivi dei giorni scorsi, oltre 200 mila in 24 ore. In Francia sono oltre 100 mila le vittime, mentre in Italia 120 mila come da ultimo bollettino.

In Regno Unito le morti sono ferme a 127 mila da alcune settimana, dopo l’avanzamento della campagna di vaccinazione.