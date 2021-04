Legge Zan, calendarizzato il testo in Senato con 13 voti a favore e 11 contrari

Il testo della Legge Zan è stato calendarizzato in Senato, tra le proteste delle opposizioni, con una votazione favorevole della Commissione Giustizia di Palazzo Madama. Il testo prende il nome dal deputato del PD, Alessandro Zan, che è stato oggetto di critiche da gran parte delle forze politiche contrarie alla legge, che andrà a punire l’omotransfobia e le relative violenze.

Nei giorni scorsi c’era stata una fumata nera sulla calendarizzazione, con proteste verso il presidente di Commissione Ostellari.

Ora è arrivato il via libera per la discussione in Aula, con 13 voti a favore e 11 contrari in Commissione.