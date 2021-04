PlayStation Plus, annunciati i giochi di maggio 2021. C’è Battlefield V

Sono stati annunciati i giochi gratis del mese di maggio 2021 per gli abbonati del PlayStation Plus. Sono presenti in totale tre videogiochi, di cui due per PlayStation 4 ed uno per PlayStation 5.

Di seguito i giochi che saranno disponibili sul PS Store in maniera gratuita a maggio:

Battlefield V (PS4 – PS5)

Stranded Deep (PS4 – PS5)

Wreckfest Drive Hard Die Last (PS5)

Emerge il titoli Battlefield V, uno dei più popolari tra i videogiochi per il multiplayer, con il sesto capitolo che è in sviluppo e potrebbe uscire già nei prossimi mesi.