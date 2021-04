Scuola, ecco il piano dell’estate: luglio e agosto classi aperte

Il piano del Governo per la scuola durante l’estate prevede l’apertura delle classi su base volontaria, per chi vuole seguire corsi anche per recuperare la socialità persa nei mesi di pandemia. La partepazione sarà volontaria per studenti e docenti, con le attività didattiche che potranno svolgersi anche all’aperto e nei luoghi del territorio come cinema e teatri.

Soddisfazione del ministro dell’Istruzione, Patrizio Bianchi, che definisce questo piano estivo un “ponte” per il nuovo anno scolastico. Verranno investiti 510 milioni di euro per tenere le scuole aperte a luglio e agosto.