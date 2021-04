Senato, mozione di sfiducia a Speranza. La Lega verso il no

La mozione di sfiducia presentata dal gruppo di Fratelli d’Italia in Senato al ministro della Salute, Roberto Speranza, non dovrebbe avere i numeri per passare. La Lega è orientata verso il no al testo, dopo aver garantito al premier Draghi di non votare contro il ministro.

Inoltre per il voto contrario ci sono anche Forza Italia e Cambiamo di Giovanni Toti. Contraria anche Italia Viva, che ha già annunciato il suo voto.

Salvini non ha ufficialmente chiarito la posizione della Lega, ma non ci dovrebbero essere sorprese.