Coronavirus nel mondo oggi 29 aprile, oltre 350 mila casi in 24 ore in India

Sono in crescita i casi positivi in India, da alcune settimane sotto un’ondata record di contagi da coronavirus. In India sono oltre 200 mila le vittime, mentre negli Stati Uniti si avvicinano ai 600 mila morti.

In Regno Unito sono 127 mila i morti, mentre in Italia è stata superata la soglia di 120 mila vittime nel bollettino di ieri.