Igor il russo è stato condannato all’ergastolo in Spagna, il massimo della pena per uno dei tre omicidi per il quale è accusato, avvenuti nel 2017 ad Aragona. Norbert Feher, questo il suo nome, ora dovrà scontare 30 anni, dopo i quali l’ergastolo potrà essere sospeso a determinate condizioni.

Per gli altri due omicidi è stato condannato a 25 anni, come è stato deciso dal giudice.