Spread Btp-Bund oggi 29 aprile, stabile a 105 punti base

Lo spread di oggi 29 aprile ha aperto in maniera stabile a 105 punti base, in linea con i valori della giornta di ieri. Il rendimento dei titoli di stato a dieci anni è rimasto intorno allo 0,83%, come ieri.

Spread Europei

Spread Valore VAR Rendimento Italia 105,8 -0,06% 0,831 Austria 22,8 -25,00% 0,002 Belgio 31,7 0,00% 0,09 Finlandia 23,4 1,79% -0,138 Francia 25,1 20,00% 0,024 Grecia 116,7 -1,26% 0,941 Irlanda 35,9 -4,68% 0,133 Lituania 68 -19,29% 0,283 Malta 72,7 0,00% 0,494 Paesi Bassi 5,7 3,14% -0,17 Portogallo 66,7 -1,12% 0,44 Slovacchia 14,5 -59,43% -0,08 Slovenia 32,9 -20,73% 0,098 Spagna 65,9 -1,14% 0,432

Lo spread della Grecia è in lieve aumento, con il rendimento allo 0,94%. I rendimenti di Finlandia, Paesi Bassi e Slovacchia rimangono negativi.