Coronavirus nel mondo oggi 30 aprile, salgono i casi in India

Sono in crescita i casi in India da coronavirus, con i record delle ultime settimane. Negli Stati Uniti sono stati superati i 33 milioni di casi positivi al coronavirus.

In India sono oltre 18 milioni i casi positivi con 208 mila morti, mentre in Francia sono 104 mila le vittime. In Italia sono state superate le 120 mila vittime come da ultimo bollettino.