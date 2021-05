Coronavirus nel mondo oggi 4 maggio, salgono i casi in Europa

Sono in crescita i casi positivi da coronavirus in Francia, uno dei Paesi europei con più contagiati nelle ultime 24 ore. In India sono stati superati i 20 milioni di casi positivi, con 222 mila morti.

Negli Stati Uniti sono 33 milioni i casi positivi, con quasi 600 mila decessi dall’inizio della pandemia. In Italia sono 121 mila i morti come da ultimo bollettino.