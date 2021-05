Draghi: “Il mondo vuole venire in Italia. Presto un green pass per entrare”

Il premier Draghi ha rilanciato il ruolo turistico dell’Italia nelle ultime ore, durante la sua partecipazione al G20 del turismo. “Questo è il momento di prenotare le vostre vacanze in Italia, non vediamo l’ora di riaccogliervi”, questo il messaggio del presidente del Consiglio per rilanciare il settore del turismo, colpito dalla pandemia.

“Il turismo avrà un ruolo fondamentale per la ripresa economica. La pandemia ci ha costretti a chiudere temporaneamente, ma il governo intende offrire un sostegno all’industria turistica”, questa la posizione di Draghi sul tema.

Annunciato il green pass per muoversi all’interno dell’Ue, che sarà operativo in tutti i Paesi dalla metà di giugno, con l’Italia che potrebbe già averlo per la metà di maggio.