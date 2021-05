Morto operaio a Busto Arsizio: schiacciato da una fresa

Un operaio di 49 anni è rimasto vittima di un incidente sul lavoro questa mattina, dopo essere stato schiacciato da una fresa industriale in una fabbrica di Busto Arsizio, in provincia di Varese. Secondo quanto è stato riportato, l’uomo era stato trasferito in ospedale in gravi condizioni, con i medici che non hanno potuto fare nulla.

Sul posto sono giunti i soccorsi del 118 e la polizia, insieme ai vigili del fuoco e l’elicottero che ha trasportato l’uomo in ospedale a Legnano. Ancora sono in corso le indagini per stabilire le cause effettive della morte.