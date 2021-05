I dati di oggi 6 maggio sul coronavirus in Lombardia sono stati forniti dalla Regione. Nelle prossime ore verrà reso noto il nuovo rapporto settimanale dell’Istituto Superiore di Sanità sull’indice Rt, per la definizione dei nuovi colori della Lombardia per la prossima settimana.

I dati di oggi sono in aggiornamento alle ore 18.