Dal mese di settembre tutti gli studenti saranno in classe, come ha riferito il ministro dell’Istruzione, Patrizio Bianchi, durante una sua intervista a Repubblica.

“L’obiettivo è avere tutti gli studenti in presenza, occorre garantire la sicurezza. Con il decreto Sostegni abbiamo dato 150 milioni alle scuole per la sicurezza sanitaria, adesso stiamo facendo ripartire le vaccinazioni per il personale scolastico. A settembre saranno tutti vaccinati”, queste le parole del ministro.