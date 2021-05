Vaccini, supporto di Biden al rilascio dei brevetti

L’amministrazione Biden potrebbe decidere di rendere pubblici i brevetti dei vaccini anti Covid, per accelerare la fine della pandemia da coronavirus. Ne ha dato comunicazione la rappresentante Usa per il commercio, Katherine Tai.

“Questa amministrazione crede nella proprietà intellettuale, ma per accelerare la fine della pandemia si può sostenere la revoca dei brevetti”, questa la posizione di Tai, che ha però sottolineato come le regole Wto siano complesse nella procedura per la revoca dei brevetti. Il Wto si starebbe occupando di una revoca temporanea dei brevetti dei vaccini anti Covid, per evitare lunghe attese qualora l’amministrazione Biden decidesse di agire.