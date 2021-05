Coronavirus, Bollettino Protezione Civile 7 maggio: 10 mila casi positivi e 207 morti

I dati di oggi 7 maggio sul coronavirus in Italia sono stati forniti dalla Protezione Civile via web. Nei giorni scorsi c’è stato un incremento del numero di tamponi effettuati, con conseguente calo del tasso di positività. Oggi è stato pubblicato il rapporto settimanale sull’indice Rt, in rialzo allo 0,89.

Bollettino Protezione Civile 7 maggio

I dati sul Covid-19: