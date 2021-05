M5S, scontro Conte-Casaleggio: “Obbligato a consegnare i dati degli iscritti”

Continua lo scontro all’interno del Movimento 5 Stelle tra l’ex premier Conte e Davide Casaleggio, fondatore dell’Associazione Rousseau. Giuseppe Conte chiede di consegnare i dati degli iscritti al Movimento, il quale sarebbe l’unico “legittimo titolare”.

“Abbiamo predisposto tutto per partire, questa impasse sta rallentando il processo costituente, ma non lo bloccherà. Chiederemo l’intervento del Garante della Privacy se Casaleggio non darà il consenso”, queste le parole di Conte. “Non si può fermare il Movimento”, ha detto l’ex premier.