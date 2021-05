Boris Johnson ottiene la prima vittoria elettorale sul Labour, vincendo il collegio di Hartlepool, a nord dell’Inghilterra, dopo 57 anni di governo laburista. Ad essere eletta è stata la deputata Jill Mortimer, durante le elezioni suppletive per la Camera dei Comuni.

Inoltre ci sono state elezioni anche in Scozia e Galles, oltre a quelle per il sindaco di Londra. Per ora i risultati dei laburisti non sono posiivi, con le amministrative che vedono comunque avanti i conservatori.