Coronavirus nel mondo oggi 8 maggio, record di morti in India

Crescono i casi in India, con un nuovo record di decessi giornalieri, superiore ai 4 mila in 24 ore. Negli Stati Uniti sono oltre 33 milioni i casi positivi, con quasi 600 mila persone decedute dall’inizio della pandemia.

In Regno Unito le vittime sono ferme a 127 mila da alcune settimane, dopo l’avanzare della campagna di vaccinazione. In Italia sono 122 mila i morti come da ultimo bollettino.