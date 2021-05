Libia, arrivato a Mazara del Vallo il peschereccio attaccato dai libici

Il peschereccio attaccato dalla Guardia costiera libica nelle ultime ore è arrivato al porto di Mazara del Vallo, scortato da una motovedetta della Guardia Costiera. A bordo anche il comandante Giuseppe Giacalone, rimasto ferito da alcuni spari esplosi dalla Guardia costiera libica.

Due giorni fa il peschereccio era entrato in acque libiche per una battuta di pesca, venendo attaccato da spari provenienti da una motovedetta libica. La Marina Militare è intervenuta in soccorso del peschereccio, favorendo la liberazione da parte dei militari libici.

Secondo il sindaco di Mazara del Vallo, Salvatore Quinci, sarebbero stati esplosi dei colpi “ad altezza uomo”.