Coronavirus nel mondo oggi 9 maggio, salgono i casi in India

Sono in crescita i casi da coronavirus in India, con il picco dei contagi che appare ancora lontano, dopo alcune settimane record per numero di contagiati e morti. Negli Stati Uniti sono quasi 600 mila le vittime da coronavirus dall’inizio della pandemia.

In Italia sono 122 mila le vittime, come da ultimo bollettino, mentre in Regno Unito restano 127 mila.