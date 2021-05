Chernobyl, si è risvegliato il reattore 4: rilevate fissioni nucleari

Secondo quanto riporta la rivista scientifica Science, il reattore numero 4 si è “risvegliato” e sono state registrate nuove fissioni nucleari. La causa degli eventi rilevati da alcuni scienziati non è ancora chiara, con Neil Hyatt, chimico dei materiali nucleari dell’Università di Sheffield, che ha spiegato il fenomeno con “è come la brace in un barbecue”.

Si dovrà cercare di capire se le reazioni si spegneranno da sole o se sarà necessario un intervento per evitare un altro incidente.

Nel 2016 era stata installata una nuova cupola protettiva all’esterno del reattore 4, per diminuire la presenza radioattiva nella zona.

Gli scienziati hanno riportato un elevato numero di neutroni, per giustificare la fissione nucleare ipotizzata su Science.