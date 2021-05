Sono oltre 2 mila le persone sbarcate a Lampedusa nelle ultime 24 ore, con l’ultimo sbarco nella notte che ha visto approdare 635 migranti nel porto dell’isola. Ci sono stati diversi sbarchi nella notte, tutti gestiti dalla Guardia costiera, con un totale di 2.128 persone sbarcare nelle ultime 24 ore e successivamente trasferite nell’hotspot.

Ora molti dei migranti saranno trasferiti in traghetto a Porto Empedocle, per poi essere portati in dei centri di accoglienza di Ragusa.