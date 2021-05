Sindaco Roma, il PD candida Gualtieri. Conte conferma la Raggi per il M5S

Sono arrivate le prime conferme per le candidature a sindaco di Roma del Partito Democratico e del Movimento 5 Stelle, dopo le parole del segretario Letta e dell’ex premier Conte. Per il PD si configurano delle primarie con l’ex ministro dell’Economia, Roberto Gualtieri, per il prossimo 20 giugno.

Il Movimento 5 Stelle conferma Virginia Raggi come candidata, dopo le parole ufficiali dell’ex premier e leader attualmente del M5S, Giuseppe Conte.

Critiche da parte di Calenda, uno dei primi a candidarsi a sindaco di Roma, verso la decisione del Partito Democratico, che apre le porte ad una divisione nel centrosinistra, con possibilit√† di favorire l’attuale sindaca per il primo turno.