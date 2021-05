L’Unione Europea non ha rinnovato il contratto di fornitura di vaccini con AstraZeneca, come è stato comunicato dal Commissario al commercio interno Thierry Breton. “Non abbiamo rinnovato l’ordine dopo il mese di giugno”, queste le parole di Breton a France Inter, sottolineando come il vaccino è considerato “interessante e buono” soprattutto per le modalità di conservazione.

La Commissione europea ha puntato sul vaccino Pfizer, ordinando oltre un miliardo di dosi per i prossimi due anni.