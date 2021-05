Amazon Gaming Week, tanti videogiochi e accessori in offerta. Cyberpunk 2077 in sconto a 34,99 euro

Sono molti i videogiochi messi in offerta su Amazon da alcune ore per l’evento “Amazon Gaming Week”, con anche accessori e console in sconto. Spicca tra i titoli in offerta Cyberpunk 2077, discusso negli ultimi mesi per gli iniziali problemi al software, ed ora in sconto a 34,99 euro per tutte le piattaforme (PS4, Xbox One e PC).

Tanti monitor da gaming in offerta su Amazon delle migliori marche del settore, come Acer, Samsung e LG.

A questo indirizzo la pagina ufficiale con tutte le promozioni dell’Amazon Gaming Week

Monitor Gaming

Videogiochi

Accessori PC e Console