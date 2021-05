Berlusconi ricoverato al San Raffaele per accertamenti

Silvio Berlusconi è stato ricoverato nuovamente al San Raffaele, ufficialmente per accertamenti “post Covid”. L’ex premier sarebbe nella “sua” stanza al sesto piano, quella dedicata che gli consente di lavorare per Forza Italia e ricevere telefonate.

Già nelle scorse settimane era stato ricoverato al San Raffaele per delle non precisate problematiche e lo scorso anno per il recupero da Covid.

In queste settimane è anche in corso il processo Ruby Ter, già spostato nell’ultima udienza proprio a causa del ricovero del leader di Forza Italia.