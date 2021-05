Coronavirus nel mondo oggi 11 maggio, record di morti in India

Continua il record di casi positivi e morti in India da coronavirus, da alcune settimane al centro dell’attenzione mondiale per l’avanzare dell’epidemia. Negli Stati Uniti sono 33 milioni e mezzo i casi positivi dall’inizio della pandemia.

In Regno Unito non si sono registrate morti nella giornata di ieri, dopo l’avanzare della campagna di vaccinazione. In Italia sono state superate le 123 mila vittime, come da bollettino.