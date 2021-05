Offerte Amazon oggi 11 maggio, super sconti Apple: AirPods Pro e Apple Watch in promozione

Nella giornata di oggi sono stati messi in offerta su Amazon molti prodotti Apple, dagli smartwatch agli auricolari wireless AirPods Pro. In sconto anche l’ultimo Apple Watch 6 sia nella versione con SIM, sia in quella con il solo GPS a 449 euro.

In sconto anche molti smartphone di fascia media di Samsung, con l’ultimo Galaxy A52 in offerta.

Da alcune ore sono attive le offerte della Amazon Gaming Week, con molti videogiochi e accessori in offerta, per console e PC.

Apple Watch

AirPods Pro

Smartphone

Smartwatch

Smart TV

Mascherine chirurgiche e FFP2