Russia, sparatoria in una scuola di Kazan: 11 morti

Sono undici le vittime accertate al momento della sparatoria avvenuta in una scuola di Kazan, in Russia, questa mattina. Ne ha dato comunicazione il media russo Ria Novosti, con diversi feriti che sono stati portati in ospedale. La scuola si troverebbe nella regione del Tatarstan, a circa 700 chilometri da Mosca.

Il presidente della regione, Rustam Minnikhanov, ha definito la sparatoria “una tragedia”. Secondo quanto riportato inizialmente gli assalitori erano in due, con uno dei due che è stato ucciso dalla polizia. Questa versione è stata poi smentita. Un ragazzo di 19 anni, è stato arrestato e possedeva armi regolarmente registrate.