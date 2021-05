Coronavirus nel mondo oggi 12 maggio, salgono i casi in Europa

Sono in crescita i casi da coronavirus in Europa, con il Regno Unito che è l’unico Paese che non fa segnare vittime, dopo l’avanzare della campagna vaccinale. Gli Stati Uniti hanno 33 milioni e mezzo di casi positivi e quasi 600 mila morti.

In India continuano i numeri record, con 23 milioni di contagiati e 254 mila vittime. In Italia sono 123 mila le morti da inizio pandemia, come da bollettino.