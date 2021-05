Draghi: “Sui matrimoni serve pazienza. Gestire ondata migratoria durante l’estate”

Il premier Draghi ha tenuto il Question Time alla Camera, rispondendo alle domande poste dai deputati questo pomeriggio. Sono stati affrontati diversi temi, da quello legato alla campagna vaccinale, alla sicurezza sul lavoro, ai matrimoni e gli spostamenti, alla gestione dei flussi migratori.

“Nessuno sarà lasciato indietro nelle acque territoriali italiane”, ha dichiarato Draghi, sottolineando il bisogno di una politica comune europea ed una gestione con i Paesi del Nord-Africa delle frontiere. “Il Governo italiano è impegnato per una soluzione intra-europea affinché si ritorni ad una redistribuzione efficace dei migranti”.

Dl Sostegni bis la prossima settimana

Il presidente del Consiglio ha annunciato il varo del nuovo decreto Sostegni la prossima settimana, dove saranno inserite anche misure per i servizi di catering e per il turismo. Si era parlato della giornata di giovedì per l’approvazione in Consiglio dei ministri, poi slittata.