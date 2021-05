Migranti, hotspot di Lampedusa pieno: oltre 1.700 persone ospitate

Il centro di accoglienza di Lampedusa è in difficili condizioni, dopo gli arrivi delle ultime 24 ore, con circa 2 mila migranti soccorsi in mare. Secondo quanto è stato comunicato ad oggi ci sono 1.668 migranti nella struttura, che ha una capienza massima di 250 persone. Molti dei migranti verranno trasferiti nel centro di accoglienza di Ragusa, oltre al periodo di quarantena previsto per le normative anti Covid sulle navi traghetto.

Un trasferimento di 200 migranti presenti nell’hotspot con il traghetto Sansovino non è riuscito a causa del maltempo.