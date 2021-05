Vaccini, Pfizer: “Seconda dose è competenza delle autorità nazionali”

Dopo le polemiche della giornata di ieri sulla tempistica della seconda dose del vaccino anti Covid di Pfizer, oggi l’azienda precisa che non ci sono indicazioni a riguardo per i vari Paesi. Pfizer ieri aveva raccomandato i Paesi di rimanere sui 21 giorni indicati per la somministrazione della seconda dose.

“L’azienda si limita a riportare quanto emerso dagli studi sperimentali. Le raccomandazioni su regimi di dosaggio alternativi sono di competenza delle autorità sanitarie”, questa la nota di Pfizer.

Lo stesso Franco Locatelli, presidente del Cts, conferma la posizione sugli oltre 40 giorni di tempo dopo la prima dose: “Non diminuisce l’efficacia del vaccino con la seconda dose a 42 giorni”, ha dichiarato questa mattina in risposta all’azienda Pfizer.