Coronavirus nel mondo oggi 13 maggio, crescita della variante indiana in Europa

Sono in crescita i casi positivi in India, con la variante indiana che si è diffusa anche in Europa, come hanno spiegato gli esperti nelle ultime ore. Negli Stati Uniti sono quasi 600 mila i morti da coronavirus, mentre in Italia sono 123 mila come da ultimo bollettino.

In Regno Unito le vittime si sono quasi azzerate, con 127 mila morti da inizio pandemia.