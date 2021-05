Ragazza vaccinata con 4 dosi Pfizer: beve litri di acqua ma resta disidratata

La ragazza di 23 anni di Massa Carrara, che nei giorni scorsi ha ricevuto 4 dosi di vaccino Pfizer per errore, è ricoverata in osservazione ed in cura dal virologo Pregliasco. Secondo quanto è stato riportato la ragazza beve sette litri di acqua al giorno, ma resta disidratata.

“Siamo ottimisti, la speranza è che non ci siano reazioni pesanti”, questa la posizione del virologo Fabrizio Pregliasco.

La ragazza era stata messa in lista per la vaccinazione a seguito di uno stage medico. Ha già comunicato di non voler denunciare l’infermiera che ha effettuato la somministrazione, anche se non ha escluso azioni civili in caso di gravi conseguenze.