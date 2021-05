Spread Btp-Bund oggi 13 maggio, rialzo a 111 punti base. Rendimento all’1%

Lo spread di oggi 13 maggio ha aperto in crescita a 111 punti base, rispetto all’apertura di ieri in calo a 110 punti base. Il rendimento dei titoli di stato a dieci anni è in aumento allo 0,99%.

Spread Europei

Spread Valore VAR Rendimento Italia 111,4 0,97% 0,991 Austria 24,4 3,42% 0,121 Belgio 35,8 2,62% 0,235 Finlandia 23,4 1,79% -0,138 Francia 38,7 1,93% 0,264 Grecia 114,1 -0,24% 1,021 Irlanda 41,1 -3,03% 0,288 Lituania 68 -19,29% 0,283 Malta 72,4 0,00% 0,55 Paesi Bassi 15,2 31,82% 0,029 Portogallo 70,1 -0,26% 0,578 Slovacchia 18,4 -37,50% 0,06 Slovenia 37,2 -3,68% 0,249 Spagna 68,7 0,00% 0,564

Lo spread della Grecia si avvicina a quello dell’Italia con un calo a 114 punti base, il rendimento è all’1,02%.