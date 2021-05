Vaccini, da lunedì le prenotazioni per gli over 40

Dalla giornata di lunedì sarà aperta la prenotazione dei vaccini anti Covid per la fascia over 40, come anticipato dal commissario straordinario all’emergenza Francesco Figliuolo. Le Regioni potranno aprire le prenotazioni anche alla fascia più giovane, dopo aver terminare le vaccinazioni dei più anziani.

Secondo quanto è emerso le Regioni sarebbero già pronte ad effettuare le vaccinazioni agli over 40, con molte migliaia di dosi ancora in frigo.

Il richiamo del vaccino Pfizer rimane a 42 giorni, dopo le polemiche dei giorni scorsi a seguito di una dichiarazione da parte dell’azienda americana.