Caso Gregoretti, oggi l’udienza per Salvini

Oggi è prevista l’udienza per l’ex ministro dell’Interno, Matteo Salvini, sul caso Gregoretti a Catania. Il Gup di Catania, Nunzio Sarpietro, è ora in camera di consiglio per prendere la decisione sul rinvio a giudizio per il leader della Lega, con l’accusa di sequestro di persona per gli eventi del luglio 2019, quando venne ritardato lo sbarco dei migranti nel porto di Augusta.

Salvini è accompagnato dall’avvocato Giulia Bongiorno, entrambi arrivati nell’aula bunker di Catania. Le possibili ipotesi vedono un rinvio a giudizio o una sentenza di non luogo a procedere.

L’ex ministro è già stato rinviato a giudizio lo scorso 17 aprile per il caso Open Arms, con la prima udienza fissata per il 15 settembre.