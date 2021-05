Coronavirus nel mondo oggi 14 maggio, salgono i casi in India

Sono in crescita i casi positivi in India, con record di contagiati e morti da diverse settimane ogni giorno. Sono oltre 24 milioni i casi positivi da inizio pandemia in India, con 262 mila morti.

In Italia sono quasi 124 mila i morti come da ultimo bollettino, vicino ai numeri del Regno Unito, fermo a 127 mila da alcune settimane dopo l’avanzamento della campagna vaccinale.