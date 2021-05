Vaccini, il generale Figliuolo: “Entro giugno notevoli quantità di dosi”

Il generale Figliuolo ha rilasciato alcune dichiarazioni sulla campagna vaccinale e sulle disponibilità dei vaccini questa mattina, durante una visita ai centri vaccinali di Trento.

“Tutti vogliamo ripartire in sicurezza, il piano vaccinale lo prevede”, questa la posizione di Figliuolo, che ha annunciato l’arrivo di 25 milioni di dosi dal mese di giugno.

Le somministrazioni non saranno più legate ad età e categorie, come ha spiegato ai cronisti. “Chiuderemo il mese di maggio con 17 milioni di dosi, ma siamo ancora in una fase di transizione”, ha concluso il commissario.