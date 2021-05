Xiaomi Mi 11 Lite in offerta su Amazon: prezzo abbassato del 20%

Nelle ultime ore è stato messo in offerta lampo su Amazon lo smartphone Xiaomi Mi 11 Lite, con uno sconto sul prezzo di listino del 20%. Si tratta della versione da 128 GB, nella colorazione “Boba Black”, mentre la connettività è quella 4G.

Xiaomi Mi 11 Lite – 280 euro

Non è specificato finché rimarrà attiva l’offerta, già proposta in altre occasioni per le versioni da 64 GB. Lo smartphone Xiaomi Mi 11 Lite è venduto con il sistema operativo Android 10 e MIUI 12.