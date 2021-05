Il ministro della Salute, Roberto Speranza, ha emesso l’ordinanza per le nuove colorazioni delle Regioni, con solo la Valle d’Aosta che resta in zona arancione. Tutte le altre regioni saranno in zona gialla dalla prossima settimana. L’ordinanza del ministro Speranza sarà in vigore dal prossimo 17 maggio.

L’incidenza in Italia è in decrescita, con un valore pari a 96 casi su 100 mila abitanti, come comunicato nelle ultime ore nel rapporto dell’Istituto Superiore di Sanità.