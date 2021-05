Coronavirus nel mondo oggi 15 maggio, salgono i casi in Francia

La Francia è il Paese europeo con più contagi giornalieri, con quasi 6 milioni di casi positivi e 107 mila morti. In India continuano i contagi record, con 266 mila morti dall’inizio della pandemia.

In Italia sono 124 mila i morti come da ultimo bollettino, mentre in Regno Unito le vittime si sono azzerate con l’avanzare della campagna vaccinale.