Coronavirus Lombardia, tutti i dati di oggi 16 maggio

I dati di oggi 16 maggio della Lombardia sono stati forniti dalla Protezione Civile via web. Nei giorni scorsi sono diminuiti i tamponi effettuati, mentre i casi positivi sono rimasti stabili rispetto ad inizio settimana. Dalla giornata di domani saranno in vigore i nuovi colori delle Regioni, con la Lombardia che resterà in zona gialla.

I dati di oggi 16 maggio sono in aggiornamento alle ore 18.

Oggi sono 796 i casi positivi in Lombardia, a fronte di 32 mila tamponi effettuati. I nuovi ingressi in terapia intensiva sono 7. Qui il bollettino nazionale di oggi 16 maggio.