Spread Btp-Bund oggi 17 maggio, nuovo rialzo a 122 punti base

Lo spread di oggi 17 maggio è nuovamente in rialzo a 122 punti base, dopo essere aumentato la scorsa settimana passando dai 100 a 119 punti base. Il rendimento dei titoli di stato a dieci anni è in aumento all’1,09%.

Spread Europei

Spread Valore VAR Rendimento Italia 122 1,58% 1,093 Austria 25,3 -2,31% 0,127 Belgio 37 -0,20% 0,244 Finlandia 23,4 1,79% -0,138 Francia 39,8 1,88% 0,271 Grecia 118,8 -0,28% 1,062 Irlanda 43,1 0,83% 0,305 Lituania 68 -19,29% 0,283 Malta 72,8 3,30% 0,594 Paesi Bassi 15,8 -20,51% 0,031 Portogallo 72,9 0,17% 0,602 Slovacchia 19,2 -27,22% 0,07 Slovenia 39,7 -3,57% 0,27 Spagna 72,4 0,67% 0,598

Lo spread della Grecia si mantiene al di sotto di quello italiano, con 118 punti base. Non ci sono rendimenti negativi in Europa tranne che in Finlandia.