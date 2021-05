Coronavirus nel mondo oggi 18 maggio, salgono i casi in India

Sono ancora in crescita i casi positivi in India, dopo alcune settimane con numeri record di contagiati e morti. Sono 278 mila le vittime in India dall’inizio della pandemia, mentre negli Stati Uniti sono state raggiunte le 600 mila morti.

In Italia sono oltre 124 mila le vittime come da ultimo bollettino, mentre in Regno Unito si mantengono a 127 mila.