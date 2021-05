I dati di oggi 19 maggio sul coronavirus in Lombardia sono stati forniti dalla regione. Da alcuni giorni sono in vigore i nuovi colori delle regioni, con la Lombardia che è rimasta in zona gialla anche in questa settimana.

Oggi sono 936 i casi positivi in Lombardia, a fronte di 48 mila tamponi effettuati. I nuovi ingressi in terapia intensiva sono 4. Qui il bollettino nazionale di oggi 19 maggio.