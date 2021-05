Spread Btp-Bund oggi 19 maggio, stabile a 122 punti base

Lo spread di oggi 19 maggio ha aperto in maniera stabile a 122 punti base, in linea con i valori della giornata di ieri. Il rendimento dei titoli di stato a dieci anni è in crescita all’1,14%.

Spread Europei

Spread Valore VAR Rendimento Italia 122,9 4,33% 1,144 Austria 25,9 10,51% 0,174 Belgio 37,7 8,40% 0,291 Finlandia 23,4 1,79% -0,138 Francia 40,1 9,41% 0,314 Grecia 118,8 2,32% 1,102 Irlanda 43,3 4,34% 0,349 Lituania 68 -19,29% 0,283 Malta 73,3 2,83% 0,618 Paesi Bassi 16 36,11% 0,074 Portogallo 72,2 5,22% 0,636 Slovacchia 20,8 9,65% 0,13 Slovenia 40 4,85% 0,314 Spagna 72,4 5,36% 0,639

Lo spread della Grecia si mantiene più basso di quello dell’Italia a 118 punti base.